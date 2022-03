Avilés: «el turismo movilizó más de $120 mil millones»

"El turismo dentro en la provincia ha movilizado más de 120 mil millones de pesos en la economía de Córdoba" aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Aviles en una entrevista concedida a EL DIARIO.

La provincia cierra su temporada con un fin de semana largo récord que movilizo a miles de familias argentinas dentro de los diferentes valles y sectores turísticos.

“Hemos tenido un fin de semana a pleno de carnaval y ha disparado el relevamiento estadístico de toda la temporada de verano" aseguró Avilés. "La industria ha generado más de 120 mil millones de pesos que para el sector económico que representa el turismo es muy importante. Más de 160 mil cordobeses viven del turismo, y obviamente que impacta en el tejido socio económico de la provincia. Todos hemos trabajado muy bien, la hotelería, gastronomía, el turismo alternativo, las bodegas todo lo que hace al contexto de servicios" aseveró.

Por otra parte, afirmó que es un proceso "que se vislumbra muy positivo. Marzo va a ser de fines de semanas de una ocupación muy superior a lo que estamos acostumbrados. En Semana Santa ya tenemos mas del 50% de reservas y eso implica que Córdoba sigue siendo elegida por las familias como el sector turístico más elegido del país".

Números

"Este fin de semana ha liderado Santa Fe, Buenos Aires, CABA, y nuestros provincianos que también han salido de vacaciones y que cada vez se incrementan más. El esquema de todo el proceso de verano lo lidera Buenos Aires, CABA, Santa Fe, y hemos sumado más de diez puntos en referencia con temporadas anteriores. Y esto se trata de que el cordobés se reencuentre con su provincia, algo muy importante por el trabajo que vamos a llevar adelante durante el año" agregó.

Por último afirmó: "En el tema sanitario recordemos lo que fue a fines de diciembre principio de enero, que fue cuando las familias argentinas eligieron los destinos y nos encontró en la tercera ola de pandemia. Fue muy complejo, pero la caída que tuvimos de 5 ó 6 puntos no fue por no estar seguros con el destino, si no por contagios de origen. Eso provocó un reacomodamiento, y por eso fueron tan fuertes estas semanas de febrero, se reacomodaron estas plazas".

"Los intendentes de los municipios de Córdoba, el sector privado que hacen fiestas y festivales que se suman han sido muy prolijos y responsables. Recuperar el producto de festivales tiene que ver con los números que estamos hablando" sentenció.