Las autoridades de FEHGRA participan en el Foro Nacional de Turismo

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) participa del Foro Nacional de Turismo, que se está llevando a cabo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con el objetivo de «Repensar el Turismo», analizar su adaptación a la coyuntura post pandemia y establecer el camino para garantizar la concreción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Representando a la Federación, participan el presidente Fernando Desbots; los vicepresidentes Claudio Aguilar y Rodrigo Verde; el dirigente Daniel Suffredini, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, en representación de FEHGRA; el coordinador de la Región NOA, Cristian Boglione; el ex presidente de la Federación, Oscar Ghezzi. Están presentes presidentes de Filiales, como Daniel Prieto (CABA), José Luis Recchia (Tierra del Fuego), Julio Jorge (Santiago del Estero); el ex presidente de FEHGRA y actual Ministro de Turismo de Catamarca, Roberto Brunello; y el ex presidente de la Filial Tierra del Fuego y actual presidente del Infuetur, Dante Querciali.

En el evento, FEHGRA participó con un escritorio de ReservAR Alojamiento, la innovadora herramienta creada por la Federación para mejorar la rentabilidad de la oferta de alojamiento y ayudar a resolver la comercialización digital. Su site es: https://reservaralojamiento.com

Destacaron el trabajo de FEHGRA

El acto de apertura estuvo presidido por el gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Gerardo Morales; el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Sebastián Giobellina; la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, entre otras autoridades.

En el acto de apertura, el ministro de Turismo Matías Lammens habló del rol de la hotelería y la gastronomía en la recuperación de la economía y el empleo en nuestro país. Dijo: «Cuando se reactiva un hotel, un restaurante, se reactiva toda la zona, y cuando eso pasa se genera trabajo. Estamos con planes con FEHGRA, aquí veo a Fernando Desbots, de seguir capacitando a nuestros jóvenes».

A su turno, el intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, valoró el trabajo de la Federación y de las entidades del sector: “En un mundo con tan exacerbado individualismo, es importante entender que más allá de los negocios tenemos que pensar en los destinos como una construcción colectiva y son las entidades las que defienden y llegan a lugares donde el Estado no llega por sí solo”. También destacó la memoria del dirigente empresario Antonio Gómez, quien fue Presidente Honorario de la Federación: “Nos enseñó a muchos de los que pudimos compartir con él las enseñanzas de la importancia del sector privado”.

El Foro

Organizado en el Centro Cultural General José de San Martín de Las Termas de Río Hondo, el Foro Nacional de Turismo reunió a los actores más importantes del sector turístico, tanto del sector público como del privado y el sector académico. Durante dos jornadas -15 y 16 de junio- importantes disertantes y representantes de destinos turísticos hablan sobre la recuperación y el desarrollo sostenible de la actividad turística, propiciando la reflexión, el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas innovadoras.

El Foro es organizado por el Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero y la Municipalidad de Termas de Río Hondo.