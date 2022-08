FEHGRA lanzó una herramienta digital para todos los hoteles del país

La Federación Empresario Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) lanzó la plataforma ReservAR, un portal sin fines de lucro con el objetivo prioritario de mejorar la rentabilidad de ofertas y ayudar a resolver la comercialización digital de los establecimientos de todo el país.

Se trata de una herramienta creada por hoteleros para hoteleros atendiendo las necesidades y la demanda del sector en todo el territorio nacional. La vicepresidenta de FEHGRA, Florencia Landivar, sostuvo a EL DIARIO: «La página web fue creada y llevada adelante por la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Es un proyecto que pensamos junto a varios hoteleros de todo el país, justamente conociendo las necesidades que tenemos».

«Es una solución a un problema que tienen los alojamientos más chicos, que hoy no cuenta con herramientas para comercializar sus establecimientos de forma digital y sin costo para el empresario. Para formar parte de esta plataforma, la única condición es que sean alojamientos registrados. Eso da seguridad para el turista y nos permite fortalecer el trabajo que venimos haciendo hace años, la lucha contra la informalidad en el sector»; añadió.

«La federación está trabajando fuertemente para visibilizar la problemática que se da a lo largo y ancho del país. En el 2019, se idealizó el proyecto y lo largamos en el 2020, entendiendo que la pandemia adelantó los tiempos digitales. Hoy no puede haber alojamientos que no estén en su plataforma y es un trato directo entre el hotel y el pasajero, sin intermediarios. Tanto para el turista como para el empresario que se quiera adherir, la página es www.reservaralojamiento.com. Tenemos oportunidades de mejores tarifas ya que no tenemos recargos, ni cobramos comisiones»; concluyó.