Punilla suma otro hotel de gestión sustentable

Punilla suma otro hotel reconocido por su calidad con el ambiente. Se trata de "Fazenda Solares", primer oferente de hospedaje en ser reconocido por el programa Hoteles Más Verdes, promovido por la Agencia Córdoba Turismo.

Dicho programa, establece tres niveles de certificaciones internacionales, a todos aquellos oferentes turísticos de alojamientos que posean determinadas prácticas amigables con el ambiente.

"Queremos compartirles a todos los vecinos y vecinas, el trabajo exhaustivo para llegar a este nivel de reconocimiento, que sin duda le da un alto valor agregado y un posicionamiento no solo al complejo sino a la localidad misma" aseguraron desde el municipio de San Antonio de Arredondo.

Tal cual lo transmiten sus dueños, es un arduo camino administrativo y técnico que se debe recorrer y que constantemente está en proceso de renovación.

Dichos requerimientos a cumplimentar tienen que ver con medidas que hacen al uso eficiente de recursos de todo tipo, planteamiento de una economía circular y tratamiento de materiales reutilizables.

Fazenda se inauguró en Enero de 2007, posee una capacidad de 42 plazas y por supuesto es atendido por sus propios dueños.

"Desde la municipalidad hacemos público este reconocimiento que nos enorgullece a todos los ciudadanos de San Antonio de Arredondo" sentenciaron.

Los otros establecimientos en Córdoba

Los hoteles cordobeses son Amerian Córdoba Park Hotel, NH Panorama, Windsor Hotel & Tower, Amerian Carlos Paz Apart & Suite, Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz, Hotel Pinares Del Cerro, Pinares Panorama Suites & Spa, Hotel UTHGRA Los Cocos, Cabañas Terrazas de Cruz Chica, Patios de La Cumbre, Reydon B&B, Apart Cabañas Las Catalpas, Complejo CasaFlor Cabañas & Hotel de Campo, Cortaderas Suites & Tenis, Hostel Al Infinito, Hotel Granja El Aromo, Llajta Sumaj, Posada Rural La Matilde, Atelier Hotel de Charme, Berna Hotel & Spa, Harmonie hotel de montaña, Hostel El Rincón, Hotel Bremen, Howard Johnson Villa General Belgrano, Posada Mia Nonna, The Hostel House – Casa de Amigos y Estancia San Miguel.