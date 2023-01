Una epidemia de diarrea afecta las playas del sur de Brasil

Una epidemia de diarrea afecta a miles de turistas argentinos que se encuentran de vacaciones en la región de Florianópolis, al sur de Brasil. El cónsul argentino Federico Costa dijo que hubo un aluvión de visitantes y que más del 50% de las playas del estado de Santa Catarina han sido catalogadas como «no aptas para el uso recreativo».

Hubo más de 1200 personas que acudieron a centros de salud de la región para reportar problemas gastrointestinales durante los 10 primeros días de 2023 y creen que la contaminación se produjo por un incremento en la cantidad de turistas.

Se estima que casi un millón de argentinos se encuentran recorriendo el estado de Santa Catarina y las playas afectadas son Canasvieiras (Florianópolis), Jureré (Florianópolis), Ingleses (Florianópolis), Bombinhas, Meia Praia, Praia do Mariscal, Porto Belo, Perequé, Itapema, Praia do Porto, Camboriú, Praia Brava, Praia do Navegantes, São Miguel, Armação de Itapocoroy y Praia dos Paulas. Algunas de estas son algunos de los destinos más elegidos por los argentinos.