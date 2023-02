Cañada de Río Pinto: una localidad que sorprende con sus paisajes naturales

Cañada del Río Pinto es una pequeña y tranquila localidad del norte cordobés que sorprende con sus bellos paisajes naturales y una calma y encanto de otro tiempo.

En este pueblito no sólo sus postales son de otra época, sino que el tiempo transcurre con una serenidad particular, donde ya no rigen las alarmas y el ritmo de la ciudad.

Noticias Relacionadas Cerro Colorado, un paseo arqueológico en el norte cordobés

Los lugareños saludan apacibles a quienes caminan por sus calles, dispuestos a dar la bienvenida y compartir sus tesoros.

QUÉ HACER EN CAÑADA DEL RÍO PINTO

Este es uno de los destinos más tradicionales de la provincia, donde las costumbres de antaño siguen intactas. Caminar por sus callecitas de tierra entre chañares y algarrobos descubriendo sus viejas casonas y almacenes es una excelente manera de adentrarse en su atmósfera.

Se pueden encontrar negocios de productos regionales y artesanías, y restaurantes para degustar platos criollos.

Un consejo: comprar un frasco de zapallitos en almíbar o alguno de los dulces caseros para llevar y seguir disfrutando de la magia de Cañada del Río Pinto al regreso.

Algunos lugares emblemáticos para conocer son la iglesia del Sagrado Corazón, que data del siglo XVIII y resalta por su color y altura; y el bar y despensa “La Esquina”, una auténtica joyita del pasado.

Su entorno natural rodeado de quebrachos y palmas caranday invita a realizar caminatas, cabalgatas y paseos en bici descubriendo el entorno.

Otro imperdible es su cristalino río Pinto, ideal para refrescarse en verano y disfrutar la paz serrana. Este curso de agua recorre las serranías hasta desembocar en la cuenca de la Laguna Mar Chiquita.

Otra opción es hacer el recorrido que lleva por un camino de álamos hasta estancia La Verde, una hermosa construcción señorial renacentista rodeada de eucaliptos y que tiene un tajamar para dotar de agua a los campos y sembradíos.

CÓMO LLEGAR A CAÑADA DEL RÍO PINTO

Este destino está ubicado a 110 kilómetros de Córdoba Capital. En auto hay que tomar por la ruta provincial 9.