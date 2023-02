Los Reartes: un lugar con historia y bellos paisajes

El casco de una estancia y por allá un caserío. Corría el 1700 y con la bendición de la capilla de la Virgen de la Inmaculada, Los Reartes nació en el paisaje de Calamuchita.

En la actualidad, por cercanía y desarrollo, Los Reartes es uno de los lugares más elegidos por cordobeses para vivir y por turistas para visitar.

La ruta provincial 5, columna vertebral principal para ir desde la capital provincial al Valle de Calamuchita es el camino elegido para, tras recorrer 83km. llegar a destino.

Su antigüedad le vale el nombre de “Pueblo Patrio”. Calles adoquinadas, casonas de adobe y su arquitectura colonial destacan el blanco de la Capilla de la Inmaculada, que permanece bella, como detenida en el tiempo.

Faltan unas horas para que el reloj marque el mediodía, y estoy frente a uno de los imperdibles: Pulpería Don Segundo Sombra. El famoso “almacén de ramos generales” que todo pueblo debía tener nació en 1929, fue uno de los primeros comercios de la zona.

Charlas, partidas de cartas y algún partido de fútbol. Todo eso pasa en sus largos mostradores.

Como acostumbro, buscar agua caliente para el mate y seguir viaje siempre me abre las puertas para disfrutar al pleno cada lugar. Entre charlas, me llevo una cremona (pan típico, hojaldrado con forma redonda) y pregunto sobre qué recorrer, algo con historia e impronta cordobesa. Sin dudar me sugieren recorrer el circuito Huellas Comechingones, sobre las márgenes del río Los Reartes. Roca tallada, imagen viva de la identidad del pueblos originario comechingón cordobés.

Mientras avanza el sol preparando el atardecer, apuro el ritmo porque no quiero dejar de visitar un sitio tan tranquilo como único: Islavanda. A 3km. del casco histórico, la fragancia de esta enorme plantación de lavandas me marca el lugar.

Aproximadamente 500 plantas de la especie dan una vista de color violáceo inconfundible, y sirven para la producción de todo tipo de productos cosméticos que se valen de los beneficios de la planta. Toda la actividad allí es artesanal.

Termina mi día de recorrido por Los Reartes, pueblo patrio que es historia y presente.

Es momento de disfrutar la su mansa y cristalina agua de su río.