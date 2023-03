Laguna Azul, un espejo de agua cristalina para descansar en La Calera

La Laguna Azul es un gran espejo de agua cristalina que se encuentra en La Calera, a unos 17 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Es elegida para refrescarse durante los días de calor, practicar deportes acuáticos y descansar muy cerquita de la Capital.

La playa es realmente paradisíaca, son unos 500 metros a los que se les realizó un agregado de arena para mejorarla y cuenta con servicios gastronómicos. Es un destino muy popular entre los jóvenes.

Noticias Relacionadas Villa Rumipal: un lugar para disfrutar en contacto con la naturaleza

Cómo es La Laguna Azul

Este espejo de aguas transparentes, que alguna vez fue una cantera, hoy es un balneario en el que se practican actividades recreativas y deportes náuticos, con vistas increíbles a las Sierras.

Cuenta con dos sectores: uno público de acceso libre y gratuito, a cargo de la Municipalidad de La Calera, y otro privado. En la parte pública no se permiten mascotas ni se puede ingresar con comida y bebida. Dispone de estacionamiento arancelado.

Un dato a tener en cuenta es que el agua prácticamente no tiene partes bajas, por lo que, si bien hay guardavidas, no es recomendable para niños o personas que no saben nadar. Otro tip es llevar calzado apto para agua ya que el suelo es de piedritas y barro y puede ser dificultoso caminar.

En la parte privada se encuentra Laguna Azul Wakepark, un espacio que ofrece playa, bar y restaurante, cable ski, buceo, kayak, stand up paddle surf y hostel.

El wakepark consiste en un sistema de cable ski que hace posible esquiar sobre el agua sin precisar una embarcación, ya que es impulsado a través de un motor eléctrico manejado manualmente. Otra opción más tradicional es alquilar kayaks y disfrutar de trampolines y toboganes en la laguna.

Cómo llegar a La Laguna Azul

La Laguna Azul se encuentra en La Calera, a 17 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Para ir en auto se debe tomar Av. Colón y continuar por Av. Ejército Argentino, y luego continuar las indicaciones para llegar a la laguna. Otra opción es ir en colectivos interurbanos o viajar en el Tren de las Sierras.