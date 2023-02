Un inolvidable paseo en tren por las sierras cordobesas

El Tren a las Sierras fue alguna vez un clásico de la Provincia de Córdoba: utilizado por locales y turistas para conectar la capital provincial con Cosquín, con 11 paradas intermedias, fue el servicio ferroviario más importante de la zona. Sin embargo, años de descuidos obligaron su cierre y recién en 2009 volvió a funcionar. Desde entonces, año tras año se consolida como una opción cada vez más elegida por turistas y por los propios cordobeses.

El tren permite recorrer parajes, pueblos y ciudades del área serrana a muy bajo precio. Además, la escasa velocidad con la que circula la convierten en una excursión que brinda una sensación de cambio de ritmo y proponiendo la observación del entorno así como las obras de ingeniería como túneles y puentes. La aventura comienza en la Estación de Ferrocarril General Belgrano del barrio Alta Córdoba y finaliza 60 km al noreste del punto de partida. Los coches son nuevos y seguros. Tiene aire acondicionado y amplios ventanales. El viaje se extiende en total por más de 3 horas a lo largo de 19 paradas, entre las que destacan:

La Calera

Comuna serrana que se presta para descubrir en clave histórica. El pueblo cuenta con sitios tradicionales como la Capilla Vieja y el Molino Doble, que datan del siglo 18. Otro de sus sitios de interés es el Museo de la Cal, que se ubica frente a la propia estación. Se le suma el Hotel Parque, primer hotel turístico de toda la provincia. Y añaden valor escénico espacios como la Laguna Azul.

San Roque

Rodea el dique homónimo, en el que se practican deportes náuticos. Alrededor se halla el mirador Plaza Federal, donde flamean banderas de todas las provincias. Este espacio tiene una explanada con bancos y fuentes decorativas. Las panorámicas abarcan la ciudad de Villa Carlos Paz y las sierras en todo su esplendor. En el lugar es posible acceder a puestos de comidas típicas.

Santa María de Punilla

Conjuga rincones verdes e hitos históricos. El cauce del río Cosquín surca el pueblo dando lugar a playas y espacios de recreación para toda la familia, por caso el Balneario Municipal. Entre sus construcciones emblemáticas se encuentra la Estancia y el Molino El Rosario. A la par, el dique Las Higueritas aporta belleza natural, mientras que el Camino de las Maravillas permite llegar hasta la reserva Cueva de los Pajaritos.

Cosquín

El río que da nombre a la ciudad y el cerro Pan de Azúcar definen la propuesta de la comuna, que se dibuja entre senderos y playas serenas. Cada enero, Cosquín vuelve a convertirse en sede del Festival Nacional de Folclore, una de las celebraciones más representativas del país. Artistas de toda la Argentina llegan a las sierras para mantener viva esta colorida tradición. Otros atractivos como el Museo de los Artesanos y el Paseo de las Estatuas complementan la oferta cultural, mientras que la Confitería Europea y el restaurante El Gran Willy se instalan como imperdibles dentro del itinerario.

Valle Hermoso

La última parada de esta excursión ferroviaria. Se trata de un pueblo caracterizado por diversos paisajes de ríos, arroyos, cascadas y playas donde prevalece el aire puro y la calma. El río San Francisco presenta balnearios en su recorrido. En tanto, la Reserva Natural Vaquerías ofrece opciones de caminata en torno a puntos distintivos como el cerro de La Cruz y las cascadas “Del Ángel” y “De los Helechos”. También posee museos para recorrer en plan familiar. Por ejemplo, el Paseo con Ciencia permite aprender sobre física, astronomía y botánica en clave lúdica, mientras que el Museo Capitán Juan de Zeballos expone sobre arqueología y paleontología. Por último, una visita alrededor del curioso Castillo Hotel Fabrega o una recorrida de carácter introspectivo a lo largo de la Gruta de Santa Teresa pueden convertirse en el broche de oro de toda la experiencia.

En todas las estaciones el tren realiza paradas en las que los pasajeros pueden ascender o descender. La detención no será muy extensa, por lo que no permite al turista recorrer la zona. Tenga en cuenta también que en la mayoría de las paradas no hay boleterias (el pasajero que asciende puede comprar su pasaje al personal en estaciones o a bordo), sanitarios ni otra infraestructura.

Boleterias

En Córdoba Capital, los interesados en adquirir su boleto para el tren de las Sierras deben ir a Alta Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera 250. El teléfono de consultas es (54-351) 486-1547.

También podrán ir a la boleteria en el barrio Poeta Lugones, situada en calle Cardeñosa intersección con Rodríguez del Busto, entre las 7.30 y las 11 hs por la mañana, y de 16:30 a 18 hs por la tarde.

En la ciudad de Cosquin, los interesados deben acercarse a la boleteria frente a la terminal de omnibus (calle Palemon Carranza sin número). El teléfono de consultas es (54-3541) 45-0010. El horario de atención es de 7 a 16 hs.

Horarios

El servicio del Tren a las Sierras opera todos los días partiendo de Cosquín a las 8:00, 15:00 y 16:00 hs, y regresando desde Alta Córdoba a las 8:25, 10:40 y 11:40 hs.

Tarifas del Tren de las Sierras

Los pasajes tienen un precio de tren. Se adquieren en las boleterías de Alta Córdoba (Jerónimo Luis de Cabrera 250), Rodríguez del Busto (Av. Cardeñosa esquina Rodríguez del Busto), Cosquín (frente a la Estación de Ómnibus) y Valle Hermoso.