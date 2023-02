Una casa de campo con sierras, arroyo y viñedo

«La Hierba Buena» es uno de los primeros establecimientos de turismo rural de las sierras de Córdoba y un verdadero oasis para vivir unas vacaciones diferentes, alejadas de las grandes ciudades y en sintonía con la naturaleza. Se trata de una estancia que está ubicada a escasos kilómetros de Agua de Oro, en el viejo camino a La Cumbre.

Es un emprendimiento familiar, turístico y sustentable que cuenta con más de diez años de trayectoria y donde es posible vivir un momento distendido, un lugar idílico que invita a conectar con una vida diferente, sin el vértigo de lo cotidiano, sin celulares y en armonía con un entorno mágico.

En un predio de aproximadamente siete hectáreas, se destaca un arroyo con aguas cristalinas y ollas naturales, árboles frutales (cuenta con una plantación de nogales), un corredor serrano con especies autóctonas y hasta un viñedo con seis variedades distintas (Malbec, Cabernet Franc, Tannat, Viognier, Torrontés Riojano y Merlot) que comenzará a producir el próximo año.

«La Hierba Buena» cuenta con una casa principal con tres habitaciones y capacidad para siete personas, cocina, baño con lavarropas, living comedor, terraza con vista a las sierras y un jardín con pileta. Desde el verano pasado, se sumó además una segunda unidad habitacional con un dormitorio, baño, cocina/comedor y una galería con amplias vistas.

Se trata de una estancia ideal para descansar, desconectarse de la tecnología, leer, hacer expediciones y caminatas, nadar en el río, realizar un avistaje de estrellas (tiene una de los mejores cielos nocturnos de Córdoba) y ser parte de un ecosistema calmado y abundante, diverso y equilibrado. Corzuelas, iguanas, zorritos, variedad de pájaros y otras especies autóctonas recorren parte de la propiedad en sintonía con los cientos de visitantes que la eligen para vivir sus vacaciones.

El establecimiento suma además producción de dulces y mermeladas, abastecimiento propio de huevos y frutas y una pequeña huerta. Asimismo, cuenta con corrales con gallinas y conejos, vacas y un caballo que se ha convertido en el guardián del lugar.

Los huéspedes puedan optar también por disfrutar de la mejor gastronomía de las sierras.

Clara Gagliano es la encargada de «La Hierba Buena» y manifestó a EL DIARIO: «La Hierba Buena es un lugar muy especial para mí y mi familia, y es con ese mismo amor que la ofrecemos. No es una simple casa de fin de semana, no es solo un proyecto turístico: es una propuesta, una invitación, a (re) conectarnos con aquellas cosas esenciales que muchas veces perdemos en las grandes ciudades: en La Hierba Buena el tiempo transcurre de forma apacible y podrán apreciar a las corzuelas, iguanas, garzas y demás cohabitantes del lugar, circulando libremente por el predio. Tendrán la posibilidad de elegir alguno de los diversos libros que ofrecemos, o algún DVD de nuestra biblioteca, como entretenimiento adicional. Como decisión coherente con la propuesta que ofrecemos, el lugar NO cuenta con señal de Wifi, aunque sí hay acceso a paquete de datos en los alrededores de la casa».

El dato a tener en cuenta, la estancia se encuentra a sólo una hora del aeropuerto Ambrosio Taravella.

Para más información o reservas, contactarse al número telefónico: 03543 60-4296, al correo electrónico lahierbabuenaaguadeorocba@gmail.com o ingresar al sitio web: lahierbabuena.com.ar.

INSTAGRAM: @lahierbabuenacba

Facebook: LaHierbaBuenaCba