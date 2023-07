Carlos Paz fue otra vez epicentro del boxeo internacional

El viernes 21 de julio en el Espacio del Hotel Mónaco, se realizó una nueva velada de boxeo internacional de primer nivel, organizado por Arano Box con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad.

Los combates fueron televisados a través de DSports Fight (canales 620 y 1620 HD de DirecTV y DGo).

Subieron al ring Nahuel “Caña” García, oriundo de Villa del Totoral frente al venezolano Simón González Rivero. Ángel Arancibia vs. Alejandro Farías. Marianela “La Chila” Ramírez vs. Gisela Ávalos. Nicolás “Finito” Videla vs. Roberto “el Transportador” Ogas. Nahuel Uñates vs. Néstor Fernández. Amalia “el Problema” Mazzarello vs. Romina “la Guerrera” Nuñez Melgar.