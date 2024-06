“Carlos Paz, como Misiones, es cuna de grandes personalidades y posee un legado importante para el turismo cultural”.

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés señaló anoche, “nuestra ciudad está muy hermanada con Misiones, y como esa provincia mesopotámica, es cuna de grandes personalidades que han dejado un legado importante para el turismo cultural e histórico”.

Boldrini disertando en la Feria del Libro de Posadas.

La expresión de Avilés se dio en el marco de las actividades que Villa Carlos Paz participó este fin de semana en Posadas donde una comitiva carlospacense presidida por el secretario de Turismo, Cultura, Deportes e Innovación, Sebastián Boldrini asistió y formó parte.

En ese contexto, Boldrini y el titular de Cultura de la provincia de Misiones, Joselo Schuap avanzaron en el trabajo previo para que el intendente Avilés concrete una reunión con el gobernador misionero Hugo Passalacqua con el fin de acordar un programa de actividades que promueva el turismo cultural e histórico entre Misiones y Villa Carlos Paz.

Existen muchos antecedentes de cooperación entre el municipio cordobés y la provincia de la tierra roja. Desde distinciones a artistas como Ramón Ayala en el Concejo de Representantes hasta el despliegue de su música, de su canto, de su baile entre la comunidad misionera radicada en nuestra ciudad.

Boldrini recordó este sábado que hace poco Misiones distinguió a un carlospacense en la histórica Posta de Sinsacate y recordó la participación de delegaciones misioneras en distintos eventos.

En ese ámbito, el titular de Turismo estrechó vínculos con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua y el secretario de Cultura de Estado de Misiones, Joselo Schuap, para desarrollar una propuesta de Innovación integral.

El encuentro entre los representantes de Carlos Paz y Misiones, tuvo lugar en Posadas y en la localidad de Caraguataí donde se llevó a cabo la revalorización del hogar de los Guevara Lynch, “el Parque Provincial Solar del Che”.

El acto coincidió con el 96° aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, el viernes 14 de junio.

En esa ocasión, Joselo Schuap destacó la significativa conexión del lugar con la historia y la identidad regional: “Esta renovación no solo revitaliza la Casa Museo de Ernesto Guevara, sino que también fortalece nuestro compromiso con la conservación de la naturaleza y la cultura”.

En Posadas

Posteriormente, en el marco de la "Feria del Libro Posadas “Cultura en Letras", el titular de cultura misionero expresó el deseo de la consolidación de la Feria rescatando la democratización y el acceso al libro, el acercamiento a la lectura, la creatividad y el conocimiento.

La ocasión fue propicia para acercar a los organizadores del evento cultural de Posadas con los organizadores de la Feria Internacional del libro de Villa Carlos Paz, que se llevará a cabo desde el 31 de octubre al 7 de noviembre del corriente año, y fortalecer el compromiso de las ferias de libros como un evento cultural y educativo necesario, y a la vez turístico.

Boldrini y Schuap renovaron el compromiso y la propuesta de encontrar y trabajar de manera mancomunada en pos de una propuesta innovadora turística, cultural e histórica.

“Misiones no es solo Cataratas”, expresó oportunamente, Sebastián Boldrini, “y Carlos Paz, no solo es teatro y el reloj Cucú. Misiones es cuna de grandes personalidades, agregó haciendo referencia a las palabras de Joselo Schuap, quien nombró a Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Ernesto Che Guevara, y el músico Ramón Ayala, entre tantos otros, es un espacio invalorable no solo ambiental y paisajístico, sino histórico y cultural. Preservarlo es re valorizar desde las huellas que estas personalidades han dejado impregnadas en la tierra colorada, tan importante como recuperar la importancia del itinerario que en Villa Carlos Paz han dejado también los jesuitas, y posteriormente, figuras trascendentales del mundo de la cultura como Manuel de Falla y el físico y escritor Ernesto Sábato, entre otros”.

Finalmente, ambos representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer lazos en propuestas turísticas culturales e históricas, y estrecharon sus manos para ofrecer otra mirada al turismo con el compromiso de difundirlo al mundo, y el funcionario carlospacense recordó lo que siempre afirma el intendente Avilés, “sin identidad cultural no habrá nunca un turismo sustentable”.