Museo Provincial de Deporte: una opción diferente para las vacaciones de invierno

El Museo Provincial del Deporte continúa con sus puertas abiertas y así lo hará durante todo el mes de julio, esperando las visitas de aquellas personas que busquen disfrutar de una experiencia única, con un recorrido por el museo donde se podrán apreciar los más de 250 objetos originales que reflejan la historia del deporte cordobés.



Como es habitual, aquellas personas que visiten el museo, podrán disfrutar de una visita guiada por sus instalaciones, además de un recorrido por sectores que habitualmente no son accesibles. Se trata de la zona de competencia, vestuarios, el palco VIP y el acceso al interior del estadio y su campo de juego.



Dentro del espacio se pueden recorrer lugares emblemáticos. Uno de ellos es el sector olímpico, que cobra relevancia a pocos días del comienzo de una nueva edición en París. Además de la historia olímpica de Córdoba, el público podrá conocer objetos de incalculable valor histórico, como indumentaria que data de la década del 20, medallas de los más importantes referentes locales y elementos con particulares historias.



El museo también cuenta con tesoros del evento más importante que recibió el ex “Estadio Córdoba” en sus 46 años de vida: el Mundial Argentina ´78. Entre ellos se encuentran maquinaria de época, documentos, indumentaria vestida por figuras internacionales y una colección de entradas originales, entre muchas otras sorpresas.



Otros lugares interesantes son el salón de copas o la sala de proyección, donde se reproduce material de gran valor de archivo, único en su tipo. En el centro de la escena se encuentra el auto de Oscar Cabalén: un Chevrolet de 1939 con el que el piloto cordobés por adopción debutó en el automovilismo profesional en 1950.



Un museo repleto de originalidad



Una de las mayores virtudes del Museo Provincial del Deporte, es que todos los objetos que se encuentran en exposición son originales. Cada camiseta, medalla, copa o elemento que el público puede observar, fue utilizado y es pertenencia de un protagonista.



Cada visita es una experiencia nueva, ya que la muestra se encuentra en permanente rotación, con más de 250 objetos que semanalmente se renuevan.



Primera muestra itinerante en San Francisco



Por primera vez, desde su apertura el 30 de agosto de 2018, el Museo Provincial del Deporte realiza una muestra itinerante participando en la mega exposición de Museos del Deporte, en la ciudad de San Francisco.



La misma comenzó el sábado 29 de junio y permanecerá en la ciudad hasta el 20 de este mes, donde los visitantes podrán apreciar valiosos objetos deportivos con mucha historia de todo el país.



Museo Provincial del Deporte



· Ubicación: Estadio Mario Alberto Kempes (ex hall central)

· Días y horarios para visitarlo: de martes a domingos y feriados, de 10 a 13 y de 14 a 18.