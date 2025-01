Las recomendaciones de Cuesta Blanca para los turistas que van al río

Tras la trágica muerte de un turista en las aguas del río San Antonio, la comuna de Cuesta Blanca lanzó una serie de recomendaciones para quienes concurran a los balnearios durante esta temporada de verano.

Se solicitó a los visitantes que no se arrojen ni realicen saltos de altura al agua, ya que hay rocas en superficie y en las profundidades que muchas veces no se ven a simple vista. Se recomienda además mantener proximidad con niños sin quitarle la vista, no ingresar al agua en lugares sin guardavidas y respetar las indicaciones de cartelería.

Asimismo, se advierte que los ríos son peligrosos y que no debe ingresarse cuando haya crecientes.

Se pide evitar el consumo de alcohol y el exceso de comidas antes de ingresar al agua, llevar los residuos y mantenerse hidratado y a la sombra cuando haya elevadas temperaturas.