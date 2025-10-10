La Falda abrió su fiesta más dulce con emoción, historia y orgullo serrano

La ciudad de La Falda vivió una jornada festiva con la apertura oficial de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, uno de los encuentros más esperados por productores, turistas y vecinos. La tradicional ceremonia tuvo lugar sobre la Avenida Edén, colmada de stands, sabores regionales y visitantes que se acercaron para disfrutar de la apertura.

El acto comenzó con la bendición del Padre Gastón Gattinon, quien pidió por el éxito de la fiesta y la protección de todos los participantes. Luego, representantes de Windy Lácteos, uno de los sponsors del evento, entregaron un presente al intendente Javier Dieminger, quien destacó la importancia del encuentro para la economía local:

“Para nosotros es un orgullo tener esta fiesta. Representa una gran oportunidad económica y de desarrollo, porque vincula a franquicias, proveedores y productores regionales que elaboran y comercializan alfajores, generando movimiento y trabajo para toda la ciudad.”

Durante la apertura se presentó también el “Pasaporte más dulce”, una propuesta interactiva que invita al público a recorrer los stands y sumar sellos para participar de un premio que se entregará el domingo al cierre del evento.

El momento más esperado llegó con el corte de cinta oficial, que dio por inaugurada una nueva edición de la fiesta. El acto culminó con una presentación artística a cargo de la Compañía de Danza La Academia, dirigida por Brian David, que hizo bailar a todos los presentes.

Participaron del acto inaugural la viceintendenta Luciana Pacha, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local Gisela Godino, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos Lara López Mazzuco, el legislador departamental Walter Gispert, autoridades municipales, productores, instituciones y medios de prensa.

La Falda vuelve a vestirse de fiesta para celebrar su producto insignia, con música, danza y los mejores alfajores del país.