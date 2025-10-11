El flujo de turistas no se detiene en Carlos Paz durante el fin de semana largo

Villa Carlos Paz vive un nuevo fin de semana largo con fuerte movimiento turístico, en el marco del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde esta mañana, se observa un importante ingreso de vehículos a la ciudad y un marcado flujo de visitantes en la costanera, el centro y los principales paseos serranos.

De acuerdo con los datos aportados por la Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos (ASHOGA), el relevamiento realizado por su Centro de Estadísticas y Censo anticipaba un promedio de reservas superiores al 65% y una estadía media de dos noches.

El estudio incluyó establecimientos socios y no socios, confirmando que Carlos Paz se mantiene entre los destinos más elegidos para escapadas cortas, especialmente por el turismo de cercanía proveniente de Córdoba Capital y provincias vecinas.

Desde ASHOGA explicaron que, a diferencia de otros años, la planificación fue más acotada, debido a la incorporación reciente del feriado al calendario oficial, lo que impactó en las reservas anticipadas. No obstante, las expectativas son positivas, con el clima favorable y una amplia oferta de hotelería, gastronomía y entretenimiento que vuelve a consolidar a la ciudad como uno de los epicentros turísticos del país.