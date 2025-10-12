Carlos Paz llevó su oferta turística a FITPAR 2025, la feria más importante de Paraguay

Villa Carlos Paz continúa fortaleciendo su posicionamiento turístico a nivel internacional. Este fin de semana, la ciudad participó en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR) 2025, que se desarrolla en Asunción, integrando el stand oficial de Visit Argentina.

El evento reunió a operadores, agencias de viajes, medios especializados y público general, consolidándose como el encuentro más relevante del sector turístico paraguayo. En ese marco, la delegación local promovió los atractivos de la villa, su infraestructura hotelera y gastronómica, los espacios naturales, los eventos culturales y las experiencias recreativas que la distinguen como destino integral.

“Seguimos trabajando para fortalecer vínculos y posicionar a Villa Carlos Paz como un destino internacional. En esta feria hemos mantenido reuniones con operadores turísticos y referentes del sector, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de promoción y desarrollo para nuestra ciudad”, expresó el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

Durante la jornada, Boldrini recibió la visita de la ministra de Turismo de Asunción, Angie Duarte, y de la representante de la Embajada Argentina en Paraguay, Sabrina Cordero, quienes destacaron el potencial de la oferta carlospacense y el interés de fortalecer la conectividad turística entre ambos destinos.

Con esta participación, Villa Carlos Paz refuerza su presencia en los principales mercados regionales, consolidando su proyección internacional de cara a la próxima temporada.