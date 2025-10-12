Clase abierta de batería reunió a músicos y vecinos en la costanera

Este sábado se realizó una clase abierta y gratuita de batería en la costa del lago San Roque, dirigida a todo público y coordinada por profesores del Centro de Educación Musical de Villa Carlos Paz.

La actividad formó parte de una propuesta impulsada por el área de Cultura municipal, que ya se viene desarrollando en distintos barrios y plazas de la ciudad. En cada encuentro, vecinos y músicos aficionados se suman con sus propios instrumentos para compartir saberes, aprender y disfrutar del espacio público a través de la música.

Durante la clínica, los asistentes no solo practicaron ejercicios de batería, sino que también aprendieron sobre técnicas de afinación, uso adecuado del instrumento y recursos para continuar su desarrollo musical.

Desde el área de Cultura destacaron la participación y el entusiasmo del público, y adelantaron que las clínicas musicales al aire libre continuarán recorriendo distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar el aprendizaje musical a todos los sectores.