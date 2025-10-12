La costanera, hoteles y bares colmados durante el fin de semana largo en Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana largo con un movimiento turístico notable, en el marco de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según datos de la Secretaría de Turismo, la ocupación hotelera alcanzó el 80%, con altos niveles en los establecimientos de mayor categoría y gran actividad en bares, restaurantes y comercios de toda la ciudad.

El buen clima acompañó cada jornada, generando una postal de temporada en plena primavera. La costanera volvió a ser la gran protagonista del descanso: completamente colmada de visitantes, familias y grupos de amigos en todos sus espacios, sobre el césped, bajo los árboles y a lo largo de las calles.

El paisaje se completó con personas caminando, en bicicleta —muchas de ellas alquiladas—, en rollers y patinetas. Sobre el lago, la actividad fue intensa: motos de agua, veleros, lanchas, catamaranes e hidropedales ofrecieron una imagen de pleno disfrute.

La ciudad se convirtió en un verdadero punto de encuentro para turistas de todo el país, que aprovecharon los tres días del feriado para descansar, pasear y disfrutar de la agenda cultural y recreativa organizada por el municipio.