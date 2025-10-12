Postales de una pasión fierrera: una multitud de Fiat 600 copó la costa del lago

Este sábado y domingo, Villa Carlos Paz se convirtió en el epicentro de una verdadera fiesta automovilística con la realización del Encuentro Internacional de Fiat 600, en el Parque de Asistencia, sobre la costa del lago San Roque.

Más de 300 vehículos provenientes de distintos puntos del país y de países limítrofes se dieron cita en una exhibición cargada de color, nostalgia y entusiasmo. La convocatoria reunió a miles de vecinos, turistas y fanáticos que disfrutaron de una muestra abierta y gratuita con espíritu familiar.

Durante el fin de semana, los asistentes pudieron recorrer los diferentes modelos expuestos, compartir anécdotas, tomar fotografías y revivir la historia de este icónico automóvil que marcó una época en la Argentina y sigue despertando pasiones a través de generaciones.

El evento volvió a posicionar a Villa Carlos Paz como anfitriona de encuentros que fortalecen el turismo y promueven el disfrute del espacio público, integrando el paisaje del lago, la música y la camaradería fierrera en una postal inolvidable.