Córdoba recibió más de 240 mil turistas y generó un impacto de $48 mil millones

Córdoba cerró un fin de semana largo con cifras que consolidan su liderazgo como uno de los destinos preferidos del país. Más de 240 mil turistas visitaron la provincia, generando un impacto económico estimado en $48.000 millones, según datos del área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo.

El gasto promedio por persona fue de $104.000 por día, incluyendo alojamiento, gastronomía, recreación y transporte. “Córdoba vuelve a demostrar que es uno de los destinos preferidos por los argentinos para disfrutar fines de semana largos. Los niveles de ocupación, el gasto turístico y el dinamismo en los valles turísticos reflejan la potencia de nuestra provincia como motor económico y generador de empleo”, destacó el presidente de la Agencia, Darío Capitani.

Los niveles de ocupación fueron elevados en todos los valles turísticos, con picos del 98% en Villa Tulumba y Tanti, 92% en La Falda y Villa Carlos Paz, 90% en La Cumbrecita y Villa General Belgrano, y 93% en Miramar. También se destacaron Yacanto de Calamuchita (93%), Balnearia (100%) y Dean Funes (85%), reflejando una amplia distribución del movimiento turístico en todo el territorio.

En los establecimientos hoteleros de mayor categoría, especialmente en los destinos más demandados, la ocupación alcanzó o se acercó al 100%, reafirmando el atractivo de Córdoba como plaza turística competitiva.

En el Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque y Los Reartes rondaron el 70% de ocupación, mientras que en Sierras Chicas y Punilla, localidades como Río Ceballos, La Cumbre y Capilla del Monte promediaron entre el 78% y el 89%. En Traslasierra, Nono registró un 75%, y Alta Gracia alcanzó el mismo porcentaje en el valle de Paravachasca.

Con su variada oferta natural y cultural, una conectividad aérea consolidada y una red vial de excelencia, Córdoba reafirma su posicionamiento como destino turístico de primer orden a nivel nacional.