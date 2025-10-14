Villa Carlos Paz tuvo más de 80% de ocupación durante el finde largo

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz vivió un fin de semana largo con un notable movimiento turístico y un alto nivel de ocupación. Según datos difundidos por la Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (ASHOGA), el promedio de ocupación alcanzó el 82,5%, con picos aún mayores en los establecimientos de mayor categoría o con más servicios.

El relevamiento, realizado por el Departamento de Estadísticas y Censo de la entidad, destacó el papel clave de las reservas de último momento, impulsadas principalmente por el turismo de cercanía. Los visitantes se inclinaron por alojamientos formales, que ofrecieron precios competitivos y un alto nivel de calidad en la atención.

“Uno de los atractivos más convocantes del fin de semana fue el Encuentro Internacional de Fiat 600, que reunió a más de 300 vehículos provenientes de distintas provincias y países limítrofes. Durante dos jornadas, miles de personas colmaron la costanera del lago San Roque para disfrutar de una muestra llena de color, música y camaradería, reafirmando el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes eventos familiares”, señala ASHOGA.

Desde la entidad valoraron el desempeño del sector, teniendo en cuenta que la incorporación reciente del feriado al calendario oficial redujo los tiempos de planificación y, en consecuencia, las reservas anticipadas y la organización de eventos tradicionales. Pese a ello, el movimiento turístico fue intenso y dejó un balance muy positivo para los prestadores locales.

El informe concluye que “estos resultados reflejan el atractivo sostenido de Villa Carlos Paz y el esfuerzo conjunto de los empresarios hoteleros, gastronómicos y afines por mantener la competitividad del destino, ofreciendo propuestas que combinan descanso, entretenimiento y hospitalidad”. El sector confía en que este fin de semana largo “marque el inicio de una recuperación del turismo interno y sirva como estímulo para la próxima temporada”.