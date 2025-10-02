Carlos Paz invita a degustar los mejores vinos del país

Villa Carlos Paz será sede de la segunda edición de Carlos Paz Wines, la feria que reúne a las principales bodegas y etiquetas del país en un evento que promete dos jornadas de experiencias enogastronómicas únicas. La cita será el 4 y 5 de octubre en el Espacio Mónaco.

Entre las bodegas confirmadas se encuentran Zuccardi, Trivento, Santa Julia, Escorihuela Gascón, Norton, Doña Paula, Salentein, Las Perdices, Fabre Montmayou, Bianchi, Etchart, Cafayate, Piattelli Vineyards, Lagarde, entre otras, además de propuestas como Mil Demonios e incluso etiquetas internacionales como Hendrick’s.

Las entradas tienen un valor de $20.000 por jornada y pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta:

Distribuidora Franco 1 (Av. San Martín esq. Tokio)

Distribuidora Franco 2 (Zapiola 21)

Hotel Mónaco (Av. San Martín 1887)

La Cava 1 (Av. Libertad 678)

La Cava 2 (Av. Cárcano 180)

El evento cuenta con la organización conjunta del Espacio Mónaco, la Municipalidad de Villa Carlos Paz y La Cava Distribuidora, y busca posicionar a la ciudad como un polo de turismo cultural y gastronómico en Punilla.

La feria ofrecerá degustaciones, charlas, catas dirigidas y la posibilidad de descubrir las últimas tendencias de la vitivinicultura argentina en un ambiente distendido y exclusivo.