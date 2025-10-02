Tanti brilló en la Feria Internacional de Turismo con propuestas serranas

Tanti volvió a destacarse en la Feria Internacional de Turismo, donde mostró la riqueza de su historia, naturaleza y cultura en un stand que reunió a prestadores turísticos, comercios locales y artesanos de la región.

La propuesta incluyó degustaciones, sorteos y experiencias vivenciales, que permitieron a los visitantes acercarse a la identidad serrana y llevarse un pedacito de la ciudad. Además, se sumó la participación de la Feria de Artesanos y la Red Bienestar Punilla.

Desde la Secretaría de Turismo local agradecieron el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo y destacaron que el espacio permitió consolidar a Tanti como un destino que combina encanto natural, cultura y hospitalidad.