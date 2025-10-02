La costanera se prepara para una tarde de circo

Una tarde de circo para toda la familia en la costanera de Carlos Paz

La escuela municipal de circo presentará acrobacias, malabares, trapecio y más en el Skatepark de la costanera. La actividad comenzará a las 15 y será gratuita.
Turismo
jueves, 2 de octubre de 2025 · 14:44

La Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad organizó un evento especial para celebrar el Día Nacional del Circo, que se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre en la costanera de Villa Carlos Paz.

Desde las 15 horas, a la altura del Skatepark, la escuela municipal de circo ofrecerá un espectáculo abierto al público que incluirá acrobacias, telas, cuerda floja, equilibrio, malabares y trapecio a vuelo, además de la participación de invitados especiales.

La jornada se extenderá hasta las 17:30, con propuestas pensadas tanto para vecinos como para turistas, en un entorno al aire libre junto al río.

La entrada será libre y gratuita, invitando a la comunidad a disfrutar de una tarde distinta y en familia.

