Carlos Paz: lanzan curso gratuito de mucamas con salida laboral

En el marco del Master Plan de Turismo Sostenible, la Asociación Hotelera Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), abrió las inscripciones al Curso de Capacitación de Mucama, una formación gratuita destinada a mayores de 18 años que buscan incorporarse o perfeccionarse en el sector hotelero.

El curso se dictará de manera presencial en distintos hoteles de la ciudad y tiene como objetivo brindar formación certificada en técnicas de limpieza y mantenimiento, además de fomentar la profesionalización del servicio de alojamiento.

Los egresados y egresadas accederán a una bolsa de trabajo vinculada con los establecimientos hoteleros locales, lo que representa una oportunidad concreta de inserción laboral.

Podrán inscribirse tanto personas sin experiencia previa, interesadas en iniciarse en la actividad, como trabajadores del rubro que deseen perfeccionar sus técnicas. Los requisitos incluyen ser mayor de edad, estar en búsqueda activa de empleo y contar con disponibilidad para completar el cursado.

Desde ASHOGA destacaron que la propuesta busca sumar personal calificado al sector y fortalecer la excelencia del talento ya activo, contribuyendo así a mejorar la competitividad y sostenibilidad del destino.