Punilla se prepara para recibir hinchas por la Copa Argentina

El valle de Punilla vivirá un intenso movimiento turístico este fin de semana con motivo de la semifinal de la Copa Argentina 2024, que se disputará el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Si bien el partido tendrá lugar en Córdoba Capital, gran parte del flujo turístico se extenderá hacia localidades como Carlos Paz, Cosquín, Tanti y La Falda, donde los alojamientos ya registran un alto nivel de reservas, cercano al 90%, según datos de la Agencia Córdoba Turismo.

El evento movilizará a unos 40.000 espectadores y generará un impacto económico estimado en 7.000 millones de pesos, beneficiando al sector hotelero, gastronómico, de transporte y servicios turísticos del valle.

Se espera que muchos hinchas viajen desde Buenos Aires y Mendoza, aprovechando el fin de semana para disfrutar de las sierras cordobesas.

“Cada acontecimiento deportivo de esta magnitud no solo consolida a Córdoba como sede nacional de grandes eventos, sino que también multiplica las oportunidades en los destinos del interior, especialmente en Punilla”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los complejos turísticos del valle, las rutas gastronómicas y los paseos naturales ya se preparan para recibir a los visitantes con propuestas especiales. Desde los municipios se reforzarán los operativos de seguridad y tránsito, especialmente en los accesos por ruta 38 y autopista Córdoba–Carlos Paz.

La llegada de miles de turistas para la semifinal de la Copa Argentina vuelve a posicionar a Punilla como una alternativa preferida de alojamiento y recreación, combinando deporte, descanso y paisajes serranos en un mismo fin de semana.