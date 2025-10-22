Capilla del Monte recibe el Motoencuentro 2025 con tres días de rock y motores

Evento motor y música en las sierras
Capilla del Monte recibe el Motoencuentro 2025 con tres días de rock y motoresEl encuentro se realizará del 21 al 23 de noviembre en el Camping Municipal Calabalumba, con la participación de bandas en vivo, motoviajeros y actividades al aire libre.
Capilla del Monte vivirá una nueva edición del Motoencuentro 2025, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de las dos ruedas. La cita será los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal Calabalumba, un espacio rodeado de naturaleza y a orillas del río, ideal para acampar y disfrutar de tres jornadas de rock, motos y camaradería.
El evento contará con la presencia de bandas en vivo, entre ellas Miseria Espantosa, Los del Fondo, Nawwan, Kid Espinillo, Leo Herrera, Alter X, Tismo y otros artistas que completarán la grilla musical.
Organizado por la agrupación Jotes de la Ruta, con el apoyo del Municipio de Capilla del Monte, el encuentro reunirá a motoviajeros de todo el país, con propuestas gastronómicas, feria de artesanos y actividades recreativas durante todo el fin de semana.