Las mejores postales del Test Ride Voge junto al lago San Roque

Cientos de fanáticos se dieron cita el pasado sábado 25 de octubre en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, en la costanera de Villa Carlos Paz, donde se desarrolló el Test Ride Voge.

Fue una jornada cargada de adrenalina y paisajes únicos que permitió disfrutar la potencia de las motocicletas de la marca.

El evento contó con entrada libre y gratuita y el apoyo de la Secretaría de Turismo y Deportes.

Vecinos y turistas tuvieron la posibilidad de realizar pruebas de manejo en un entorno natural incomparable, con las imponentes vistas del lago y las sierras de Córdoba. La única condición para participar fue contar con licencia de conducir, en una propuesta que combinó aventura, seguridad y turismo, consolidando a Villa Carlos Paz como sede de actividades recreativas y deportivas de nivel.