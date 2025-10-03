Flybondi conecta Córdoba con tres destinos top de la Argentina

Córdoba amplía su red de vuelos y consolida al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella como uno de los principales nodos del país. Flybondi anunció que desde diciembre operará tres nuevas rutas directas que unirán la capital provincial con Puerto Iguazú, El Calafate y Ushuaia.

Las frecuencias serán las siguientes:

Córdoba–Puerto Iguazú: desde el 4 de diciembre, cuatro vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo).

Córdoba–Ushuaia: desde el 6 de diciembre, los miércoles y domingos.

Córdoba–El Calafate: desde el 10 de diciembre, los lunes y viernes.

Con estas incorporaciones, Córdoba alcanzará un total de 10 destinos operados por Flybondi, lo que posiciona al Taravella como su segundo hub más importante en Argentina.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente Darío Capitani destacó que cada nueva conexión “significa más oportunidades para que Córdoba reciba turistas de todo el país y la región, consolidando a la provincia como destino turístico de primer nivel”.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas anunció que durante la temporada alta del verano 2026 habrá un vuelo directo Córdoba–Aruba, que operará una vez por semana entre el 1 de enero y el 28 de febrero. A esto se sumarán tres frecuencias Aruba–Buenos Aires–Córdoba y un vuelo semanal Aruba–Mendoza–Aruba.

Estas novedades refuerzan el perfil de Córdoba como polo estratégico de transporte aéreo y turismo, con una oferta que combina conectividad interna, alojamiento, gastronomía y experiencias turísticas diversas durante todo el año.