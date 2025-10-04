Tanti vivirá un domingo de tradición y devoción en su fiesta patronal

La localidad de Tanti vivirá este domingo 5 de octubre su tradicional Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, una celebración que cada año convoca a cientos de fieles, vecinos y turistas en un clima de devoción y alegría popular.

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con la caravana de gauchos a caballo, autos y camionetas, que partirá desde la Oficina de Informes Turísticos sobre Ruta 28. Luego tendrá lugar la procesión y misa patronal, seguidas de un show artístico en el Anfiteatro Municipal.

El programa artístico se desarrollará desde las 13:00 horas, con la actuación de la Academia Inti Zaar, Agustín Castillo, Telas Flip, Lucas González, el Ballet Municipal, Danzas Ashpa Sumay, el Ballet Alma Cuyana, Claudio Capriolli y el gran cierre bailable con Marcelo. Además, se realizarán sorteos y actividades especiales a lo largo de la tarde.

La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a participar de una jornada que combina fe, cultura y encuentro familiar bajo el lema #ViviTanti.