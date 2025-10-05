Córdoba sumará un vuelo directo al Caribe

Córdoba. Aerolíneas Argentinas anunció una nueva conexión internacional que unirá la provincia con la isla de Aruba, en el mar Caribe.

Los vuelos comenzarán a operar de manera temporal entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, ofreciendo un servicio directo Aruba – Córdoba – Aruba todos los jueves.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quien destacó la importancia de la interconexión aérea para potenciar la llegada de visitantes nacionales e internacionales. “Cada nueva ruta refuerza el posicionamiento de Córdoba como destino turístico de primer nivel”, afirmó.

Además, la aerolínea nacional sumará tres frecuencias semanales que unirán Aruba, Buenos Aires y Córdoba, y un vuelo adicional Aruba – Mendoza, operando los días viernes.

Con esta nueva ruta, Córdoba amplía su red de destinos internacionales y refuerza su papel como puerta de entrada al turismo del interior argentino.