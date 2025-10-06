Deporte, vino y circo: un fin de semana completo en Carlos Paz

Villa Carlos Paz volvió a brillar este fin de semana con una agenda intensa de eventos deportivos, culturales y gastronómicos que transformaron la ciudad en un gran punto de encuentro. Con propuestas para todas las edades y gustos, el movimiento turístico se sintió en cada rincón, confirmando el atractivo de la villa como uno de los destinos más elegidos de la Argentina.

Entre los encuentros más destacados, se realizó el acto por un nuevo aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios, celebrado en la Plaza del Bombero, con el tradicional desfile del cuerpo activo y la entrega de reconocimientos a miembros destacados.

En el plano deportivo, la ciudad fue sede del 20º Encuentro Internacional de Mini Básquet, que se desarrolló en el Estadio Arena, el Club Sportivo Bolívar y el Club de Pesca, con la participación de equipos de distintas categorías y provincias. También se disputó la 2° fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24 en el lago San Roque, con la flota más importante de Sudamérica compitiendo desde el Club Náutico Córdoba.

El Carlos Paz Rugby Club albergó el Torneo Nacional de Clubes Femeninos, con los veinte mejores equipos del país en categorías mayores y juveniles, en una jornada que reafirmó el crecimiento del deporte femenino.

Las actividades culturales también tuvieron gran protagonismo. En la costanera, el público disfrutó del Show del Día Nacional del Circo, organizado por la Escuela Municipal de Circo, con acrobacias, trapecios y humor para toda la familia.

En Plaza Belgrano, la Fiesta de la Primavera marcó el cierre de la Semana de las Personas Mayores, con música folclórica, baile y gastronomía regional, celebrando la participación y la vitalidad de los adultos mayores.

En el terreno gastronómico, el fin de semana tuvo como punto alto la 2° edición de “Carlos Paz Wines”, una feria que reunió a más de 40 bodegas reconocidas en el Espacio Mónaco, con degustaciones, catas y charlas que posicionan a la ciudad entre los polos vitivinícolas emergentes del país.

Por otro lado, en Green Paradise, se llevó a cabo la 3° Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”, con expositores de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, presentando piezas únicas, figuras, dioramas y sorteos.

Finalmente, el Aula Ambiental abrió nuevamente sus puertas con una jornada especial sobre “Jardines Nativos”, a cargo de la bióloga Cecilia Eynard, que convocó a numerosos vecinos interesados en el cuidado del entorno natural.

Con esta amplia y diversa grilla, Villa Carlos Paz volvió a demostrar su capacidad para fusionar deporte, arte, cultura y naturaleza, ofreciendo experiencias únicas que fortalecen su identidad turística y su proyección internacional.