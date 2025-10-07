Los Fogoneros Serranos regresan a Nono con una noche de sabor y música

La localidad de Nono se alista para vivir una nueva edición del Encuentro de Fogoneros Serranos, la fiesta que ya se convirtió en un clásico del calendario regional. La cita será este sábado 11 de octubre, en la plaza central, donde vecinos y visitantes podrán compartir una velada llena de tradición, música y buena comida.

El evento, organizado por Turismo Nono, reunirá a cocineros, músicos y artistas locales en torno al fuego, con una propuesta gastronómica que incluye asados a las llamas, cerveza y fernet artesanal, vinos regionales y platos típicos de las sierras.

La jornada contará con presentaciones musicales, espectáculos de danza y un ambiente festivo que celebra la identidad serrana y el espíritu comunitario. Además, la organización confirmó que habrá mesas y sillas gratuitas, para que todos puedan disfrutar cómodamente del encuentro.

El Encuentro de Fogoneros Serranos se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del año, combinando la gastronomía regional, la música popular y el turismo rural, en una noche que promete encender nuevamente la magia de Nono.