Carlos Paz espera un fin de semana largo con más del 65% de reservas

La Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (ASHOGA) dio a conocer los resultados del relevamiento realizado por su Centro de Estadísticas y Censo con motivo del fin de semana largo por el 12 de octubre, que anticipa una importante movilización turística hacia la ciudad.

El estudio, que incluyó a establecimientos socios y no socios, arrojó un promedio de reservas superior al 65% y una estadía media de dos noches, cifras que confirman el atractivo de Carlos Paz como destino elegido para escapadas cortas.

Desde ASHOGA señalaron que este fin de semana largo ha sido históricamente uno de los más convocantes del año, impulsado por el turismo de cercanía. Sin embargo, en esta edición 2025 se registró un menor tiempo de planificación, debido a la incorporación reciente del feriado al calendario oficial, lo que impactó en la reserva anticipada de alojamiento.

Aun así, las expectativas son positivas: las condiciones climáticas favorables y la amplia oferta de servicios hoteleros, gastronómicos y recreativos consolidan una propuesta integral para quienes eligen la ciudad como destino.