Valle Hermoso inauguró dos nuevos circuitos turísticos

Valle Hermoso. El pasado sábado, con una multitudinaria convocatoria, se llevó a cabo el recorrido de dos nuevos circuitos turísticos en Valle Hermoso.

El primero es "Huellas", un circuito histórico de Valle Hermoso, y el segundo "Caminando con Fe", que recorre un circuito histórico y religioso.

"Gracias a todos los que participaron y disfrutaron de esta experiencia que conecta historia, cultura y espiritualidad. A partir del 7 de diciembre, ambos circuitos están disponibles para todo el público", indicaron desde el municipio.