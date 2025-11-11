Prunotto: “El turismo es la identidad y la proyección de Córdoba”

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, presidió en Miramar de Ansenuza los actos de cierre de la Fiesta Provincial de la Nutria y de apertura de la temporada turística 2025–2026, acompañada por el legislador departamental Gustavo Tévez, el intendente Gerardo Cicarelli y el director de Sector Público de la Agencia Córdoba Turismo, Adrián Walker.

Durante su discurso, Prunotto afirmó que “el turismo es una marca distintiva de los cordobeses porque desde hace años acelera el camino del desarrollo y se sostiene como la más poderosa fuente de empleo”, al tiempo que remarcó que “es la identidad y la proyección de Córdoba hacia el futuro”.

Miramar de Ansenuza se consolida como uno de los destinos más atractivos de la provincia, con un notable crecimiento de visitantes nacionales e internacionales atraídos por la Laguna de Mar Chiquita y el Parque Nacional Ansenuza, reconocidos por su biodiversidad y el avistaje de aves.

Según los datos recientes, la ocupación turística en octubre alcanzó el 93 %, y las proyecciones para la temporada de verano anticipan cifras récords de reservas.

Prunotto destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y subrayó la importancia del turismo como herramienta de integración social, desarrollo regional y orgullo cordobés.