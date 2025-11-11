Prunotto participó del desfile central por la Fiesta de la Tradición en La Carlota

La vicegobernadora Myrian Prunotto acompañó este domingo a la comunidad de La Carlota durante el desfile principal de la 61° Fiesta de la Tradición, que este año fue declarada de carácter provincial por la Legislatura de Córdoba.

En la localidad del departamento Juárez Celman, Prunotto fue recibida por la intendenta Natalia Bellón y la legisladora departamental Graciela Bisotto. También participaron autoridades regionales y provinciales, entre ellas los intendentes de Ucacha, Reducción, Charras y Alejandro Roca.

El desfile reunió a unas 500 monturas y decenas de carruajes que recorrieron la avenida San Martín, en una jornada colmada de público que celebró las costumbres y el espíritu gaucho de la región.

Durante el acto, la vicegobernadora recitó unas coplas alusivas y felicitó a las agrupaciones participantes y a las familias que se acercaron para compartir la fiesta. “Sostener estas tradiciones es mantener vivos los valores que nos unen como nación”, expresó.

También participaron el secretario de Educación provincial, Luis Franchi; el director de Jurisdicción de Hospitales del Sur, Fabio Guaschino; y las directoras legislativas Leticia Allocco y Silvina González, entre otros funcionarios.