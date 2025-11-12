Capilla del Monte presentó una variada propuesta artística y turística

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte dio a conocer la agenda cultural de noviembre, que incluye una amplia variedad de actividades artísticas, recreativas y turísticas para disfrutar durante todo el mes.

La programación, coordinada por el área de Turismo y Cultura, abarca espectáculos teatrales, muestras artísticas, presentaciones de libros, festivales y talleres, con espacios para artistas locales y visitantes.

Durante el mes habrá propuestas educativas y culturales como “Cerro de las Sierras”, talleres de cerámica, encuentros de literatura y la tradicional Feria Artesanal Uritorco, además de eventos musicales como el CBA Jazz Festival (sábado 15) y el Festival Coral Serrano (sábado 22).

El cierre del mes incluirá espectáculos como “Volando entre notas”, el Festival Unión de Sueños, y la presentación de la Academia Viento y Cuerda en el Cine Teatro Enrique Muiño.

Desde el municipio destacaron que esta agenda busca ofrecer actividades para todos los públicos, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo cultural de Capilla del Monte, uno de los destinos turísticos más convocantes del Valle de Punilla.

Para conocer el detalle de cada actividad, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: www.turismocapilla.gob.ar