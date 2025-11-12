La Cámara de Turismo de Carlos Paz presentó la oferta cordobesa en Paraguay

Promoción internacional del destino
La Cámara de Turismo de Carlos Paz presentó la oferta cordobesa en ParaguayEmpresarios y representantes locales participaron junto a Visit Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo en una misión que fortaleció la presencia del destino en el mercado regional.
La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz participó de una misión institucional en Paraguay, con el objetivo de promocionar el destino cordobés y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico.
La delegación, integrada por Andrés García, Pablo Picotto, Christian Gómez y Enzo Gómez, formó parte de una comitiva junto a Visit Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo, donde se presentó el producto turístico de la provincia y de Carlos Paz ante agentes de viajes y operadores locales.
Durante las jornadas, se realizó una presentación del producto Córdoba, destacando sus paisajes, infraestructura, conectividad y propuestas culturales, además de un espacio de networking para impulsar el turismo estudiantil y fortalecer los lazos comerciales.
Según informaron los organizadores, la participación despertó gran interés entre los operadores paraguayos, generando contactos estratégicos y nuevas posibilidades para ampliar la llegada de visitantes al Valle de Punilla y otros destinos cordobeses.
La Cámara agradeció el apoyo de la Embajada Argentina en Paraguay, Visit Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo por el acompañamiento y la articulación que hicieron posible el encuentro.