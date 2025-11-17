Carlos Paz se prepara para un fin de semana extra largo con gran movimiento turístico

Villa Carlos Paz se encamina a vivir un fin de semana extra largo con fuerte expectativa turística, impulsado por el feriado del 21 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, el penúltimo del año y una antesala directa de la temporada de verano.

Las reservas continúan en crecimiento y reflejan el interés de familias y visitantes de diferentes provincias que buscan una escapada previa al inicio de la temporada teatral 2025/2026, que ya muestra un panorama alentador.

La ciudad ofrecerá una agenda amplia y diversa: la tradicional Bicicleteada Carlos Nicandro Paz por la costanera del lago, la Feria de los Artesanos, el Paseo Arte y Deco en el Puente Uruguay, espectáculos teatrales y propuestas culturales y deportivas gratuitas distribuidas en distintos puntos turísticos.

A esta agenda se suma la gastronomía local, la hotelería de primer nivel y la habitual calidez de los vecinos, elementos que consolidan a Villa Carlos Paz como uno de los destinos más elegidos para los fines de semana largos.

Con una oferta completa y un movimiento creciente en consultas y reservas, la ciudad se prepara para un fin de semana de alta afluencia turística, marcando el pulso de lo que promete ser una temporada fuerte, dinámica y convocante.