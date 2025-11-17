Villa Carlos Paz lanzó en Buenos Aires su temporada teatral

Buenos Aires. Villa Carlos Paz presentó este lunes la programación teatral que animará la temporada 2025/2026, en un evento realizado en el Teatro Picadero, pleno corazón de Buenos Aires. Artistas, productores, autoridades provinciales y municipales, junto a medios nacionales, participaron del lanzamiento que adelantó los títulos que integrarán la cartelera de una de las plazas teatrales más importantes del país.

La iniciativa fue organizada por la Agencia Córdoba Turismo, la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad local. Durante el encuentro, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó la relevancia de la actividad escénica para la provincia: “Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico”, afirmó. Y agregó: “Córdoba decidió no aflojar. Le agradecemos a cada productor que arriesga e invierte, y a ustedes, los artistas, que son parte esencial del verano cordobés”.

En el mismo sentido, Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, aseguró: “Estamos preparados para recibir una nueva temporada con una propuesta fuerte que combina cultura, entretenimiento y servicios de calidad. Queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable y quiera volver”.



Grandes elencos y variedad de géneros



La nueva temporada llegará con propuestas para todos los gustos. Entre los espectáculos anunciados se destacan “El cuarto de Verónica”, protagonizado por Silvia Kutika y Fabio Aste; “Filómena Marturano”, dirigida por Adrián Vocos; y el show de stand up “Ridículas”.

También sobresalen los estrenos: “Corto-circuito”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; “Ni media palabra”, comedia encabezada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez; “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

También se presentará el espectáculo folklórico “Trum Malambo”; la propuesta humorística “Caos de risa”, del “Flaco” Pailos y Carla Dogliani; y “FloriGononal – Humor con efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal.



Las expectativas de artistas y empresarios

Varios artistas anticiparon sus sensaciones de cara al verano.

Nicolás Cabré señaló: “‘Ni media palabra’ es una obra que disfrutamos mucho hacer y creemos que va a conectar muy bien con la gente”.

Claribel Medina celebró su regreso a la villa: “Es un privilegio volver con una comedia como ‘Es complicado’. Formar parte de esa dinámica entre artistas y espectadores siempre te impulsa a dar lo mejor”.

Mariano Martínez también destacó el vínculo con el público veraniego: “Siempre hay un público fiel, atento, que disfruta cada función. Estamos muy contentos con esta nueva temporada”.

Desde el sector empresarial, Pablo Sittoni, presidente de la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz, resaltó el trabajo conjunto que sostiene el crecimiento de la plaza: “Carlos Paz es hoy un ejemplo de cómo la articulación entre lo público y lo privado impulsa una industria teatral vibrante y de calidad”.

Un verano que promete récord de público

Con una agenda cargada de espectáculos, figuras reconocidas, humor, drama, música y producciones de gran envergadura, Villa Carlos Paz se prepara para vivir uno de los veranos más dinámicos y convocantes de los últimos años. La combinación de oferta teatral, entorno natural y atractivos turísticos consolida a la ciudad como uno de los destinos predilectos del país para la temporada estival.