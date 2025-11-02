Córdoba tendrá vuelos directos a Punta del Este

Córdoba. La ciudad de Córdoba sumará una nueva conexión aérea internacional a partir del 1° de enero de 2026, cuando Aerolíneas Argentinas comience a operar vuelos directos hacia Punta del Este, uno de los destinos más elegidos del verano.

El anuncio fue realizado por Serrana Díaz, funcionaria del Ministerio de Turismo de Uruguay, durante su participación en el Mercado de Viajes 2025, evento que se desarrolla este sábado en el Centro de Convenciones de Córdoba con más de 150 operadores turísticos y acceso libre al público.

“De cara a la temporada, hacia el primero de enero vamos a tener vuelos que conecten directamente Córdoba con Punta del Este”, confirmó Díaz en diálogo con Cadena 3.

Los vuelos estarán disponibles dos veces por semana, los jueves y sábados, y se espera que favorezcan el intercambio turístico entre ambas regiones, especialmente durante los meses de mayor demanda.

El nuevo servicio permitirá reducir tiempos de viaje y ampliar la oferta de destinos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba, que en los últimos meses viene recuperando rutas regionales estratégicas.

Durante el evento, Díaz detalló además nuevos beneficios para la temporada 2025-2026, que estarán vigentes desde el 15 de noviembre. Entre ellos, destacó la devolución total del IVA en servicios de arrendamiento de vehículos y en la organización de eventos o fiestas.

También recordó que Uruguay mantiene un sistema de tax free para las compras realizadas por turistas extranjeros, lo que permite aprovechar precios competitivos en productos locales, gastronomía y souvenirs.

“Uruguay tiene propuestas para todos los bolsillos”, enfatizó la funcionaria, desmitificando la idea de que Punta del Este es solo un destino de lujo. Agregó que el país busca posicionarse como una opción “accesible, cercana y con actividades durante todo el año”.

