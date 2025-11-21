Arte, barro y fuego en Cabalango, lo que tenés que saber

La primera edición del Encuentro de Ceramistas se realizará el próximo sábado 6 de diciembre en la localidad de Cabalango. Será una jornada única dedicada a la cerámica, la creatividad y el encuentro comunitario.

La premisa será compartir saberes, técnicas, demostraciones y experiencias que celebran el arte hecho con las manos, el fuego y la tierra. Habrá talleres, quemas en vivo, muestras, charlas y espacios para disfrutar, aprender y conectar.

El punto de encuentro será el puente del Arroyo Los Chorrillos y la Casa de Profesores y las actividades darán inicio a las 9 horas.

«Una propuesta abierta para quienes aman la cerámica, el arte y la magia de crear. Te esperamos para vivir un día lleno de creatividad y comunidad»; expresaron desde la comuna.