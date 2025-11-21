Carlos Paz roza el 80% de reservas para el finde largo

Villa Carlos Paz encara el próximo fin de semana largo con un panorama muy alentador para el sector turístico. De acuerdo con los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo, la ciudad registra un 78% de reservas anticipadas, posicionándose como uno de los destinos más buscados de la provincia.

El movimiento se enmarca en una tendencia general que muestra altos niveles de ocupación en los distintos valles. En Punilla, localidades como La Cumbre, Villa Giardino y La Falda también superan el 75%, impulsadas por propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y actividades culturales, aunque Carlos Paz vuelve a destacar por su volumen de visitantes y variedad de servicios.

El buen desempeño se replica en otras regiones: Calamuchita mantiene cifras por encima del 75%, Traslasierra muestra ocupación plena en Las Rabonas, y el corredor del Mar de Ansenuza vuelve a encabezar la lista con Miramar y Balnearia alcanzando el 90%.

En este contexto provincial, Carlos Paz aparece nuevamente entre los destinos más elegidos del país para el feriado, alentado por su amplia agenda cultural, eventos deportivos, opciones gastronómicas y propuestas al aire libre.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente Darío Capitani subrayó que estos niveles de reservas “reflejan la fortaleza de nuestra oferta turística y la confianza de los visitantes en la provincia”, marcando además un impacto económico significativo para prestadores y comercios locales.

El fin de semana largo promete así un flujo sostenido de visitantes que dinamizará la actividad turística en la villa serrana.