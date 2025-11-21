Turistas ya llenan Carlos Paz en el arranque del fin de semana largo

La presencia de turistas en distintos puntos de Villa Carlos Paz marcó desde esta mañana el inicio del fin de semana extra largo que se extenderá hasta el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La ciudad comenzó este viernes con un movimiento visible en la costanera, comercios y zonas de paseo, anticipando una de las fechas de mayor circulación previa a la temporada de verano.

Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, la villa serrana roza el 78% de reservas anticipadas, lo que la posiciona entre los destinos más elegidos de la provincia. Hoteleros y gastronómicos confirmaron un incremento en las consultas y estiman un flujo sostenido de visitantes durante los cuatro días.

El panorama provincial también es alentador: La Cumbre, La Falda y Villa Giardino superan el 75% de ocupación, Calamuchita mantiene un nivel parejo por encima del 75% y Traslasierra muestra picos de ocupación plena en localidades como Las Rabonas. En el Mar de Ansenuza, Miramar y Balnearia lideran con cifras cercanas al 90%.

Para quienes ya disfrutan de la ciudad, la agenda propone caminatas, paseos por la costanera, la Bicicleteada Carlos Nicandro Paz, la Feria de los Artesanos, espectáculos teatrales, propuestas culturales y actividades deportivas distribuidas en diferentes sectores turísticos.

El comienzo adelantado del movimiento turístico también funciona como antesala de la temporada teatral 2025/2026, que llega con expectativas elevadas y un impacto económico clave para el sector.