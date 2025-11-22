Capilla del Monte roza el lleno total con más de 97% de ocupación

Fin de semana intenso
Capilla del Monte roza el lleno total con más de 97% de ocupaciónLos alojamientos superan el 97% gracias a un movimiento impulsado por dos eventos centrales: el Moto Encuentro y el Festival Coral Serrano, que atrajeron visitantes de todo el país.
Capilla del Monte atraviesa uno de los fines de semana más concurridos del año, con una ocupación que supera el 97%, según indicó el intendente Fabricio Díaz. El nivel de movimiento confirmó las proyecciones previas y dejó un fuerte impacto en toda la cadena turística local.
El flujo de visitantes estuvo impulsado por dos actividades de alta convocatoria: el Moto Encuentro, que reunió a más de 400 motociclistas de distintos puntos del país, y el Festival Coral Serrano, que también atrajo público nacional.
Alojamientos, locales gastronómicos y prestadores turísticos trabajan casi al límite de su capacidad, generando ingresos clave para la economía regional. Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento del sector privado y la articulación con Turismo de Córdoba para la promoción del destino.