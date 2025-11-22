Capilla del Monte roza el lleno total con más de 97% de ocupación

Capilla del Monte atraviesa uno de los fines de semana más concurridos del año, con una ocupación que supera el 97%, según indicó el intendente Fabricio Díaz. El nivel de movimiento confirmó las proyecciones previas y dejó un fuerte impacto en toda la cadena turística local.

El flujo de visitantes estuvo impulsado por dos actividades de alta convocatoria: el Moto Encuentro, que reunió a más de 400 motociclistas de distintos puntos del país, y el Festival Coral Serrano, que también atrajo público nacional.

Alojamientos, locales gastronómicos y prestadores turísticos trabajan casi al límite de su capacidad, generando ingresos clave para la economía regional. Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento del sector privado y la articulación con Turismo de Córdoba para la promoción del destino.