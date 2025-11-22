Ocupación superior al 80% en la ciudad, con fuerte impacto estudiantil

Este sábado, Carlos Paz vivió una jornada de fuerte movimiento turístico en el marco del fin de semana largo. Germán Livelli, coordinador general de Promoción Turística de la ciudad, detalló que los hoteles de mayor categoría alcanzan un promedio del 90%, influenciados por la presencia del segmento estudiantil que, en esta época del año, se mantiene con alta actividad en el destino.

En el resto de la hotelería, Livelli señaló que la ocupación se encuentra entre el 80 y el 85%, con un flujo importante de turismo de proximidad y visitantes que llegan por el día y no necesariamente pernoctan.

El buen clima acompañó la jornada y llevó a numerosas familias a los balnearios y espacios al aire libre, fortaleciendo la actividad del sector gastronómico y comercial.