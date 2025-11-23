Deporte, aire libre y visitantes: así se movió Carlos Paz este finde

Villa Carlos Paz atravesó un fin de semana cargado de propuestas que le dieron un marco de actividad permanente tanto para vecinos como para turistas. Desde las primeras horas del sábado, la ciudad empezó a mostrar un movimiento sostenido en la costanera, los parques y los espacios deportivos, donde distintas instituciones locales programaron actividades y encuentros.

Uno de los eventos centrales fue el semanario internacional de artes marciales de la escuela Wu Shu Tao, desarrollado en el Polideportivo Sur. Allí se reunieron maestros de Argentina, Uruguay y Brasil para tres jornadas de entrenamientos intensivos, intercambio técnico y espacios de formación. Las sesiones incluyeron prácticas tradicionales, módulos de defensa personal y entrenamientos de cuerpo completo que convocaron a practicantes avanzados y a instructores de distintas sedes regionales.

Mientras tanto, los clubes y centros deportivos ofrecieron competencias y clases abiertas que sumaron público durante todo el fin de semana. Las áreas costeras también concentraron una alta presencia de visitantes, atraídos por las actividades al aire libre y las temperaturas agradables que acompañaron durante las jornadas. Paseos en familia, recorridos por los balnearios, caminatas y propuestas culturales dieron un marco variado a la agenda local.

El movimiento también se sintió en los circuitos comerciales y gastronómicos, que funcionaron con un flujo constante de público. En distintos barrios se realizaron pequeñas actividades culturales y recreativas que complementaron la oferta del centro y la costanera.

El balance general del fin de semana dejó una buena impresión entre los organizadores de los distintos eventos, que destacaron la participación, el clima y la respuesta del público. La combinación de deporte, formación y actividades recreativas reforzó el perfil de la ciudad como destino de agenda activa, incluso fuera de los períodos de temporada.