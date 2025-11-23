Unos 320 mil viajeros desbordaron la provincia y dejaron más de $83 mil millones

El último fin de semana largo del año dejó un flujo turístico extraordinario en Córdoba. Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, unas 320 mil personas recorrieron la provincia desde el jueves por la tarde, generando un impacto económico estimado en más de 83 mil millones de pesos, el doble que en el mismo período del año anterior. El gasto promedio informado fue de $124.728,64.

El titular del área, Darío Capitani, señaló que estos números ratifican la tendencia previa al verano y anticipan una temporada superior a la anterior. El movimiento total fue un 9,42% mayor en comparación interanual.

La ocupación provincial promedió el 90%. Calamuchita y Punilla volvieron a encabezar las preferencias: Villa General Belgrano y Miramar alcanzaron el 100%, mientras que Almafuerte, Capilla del Monte y Alta Gracia rozaron el 95% o más. Córdoba Capital llegó al 77%, en tanto que destinos como La Falda, La Cumbre, Las Rabonas, Embalse y Yacanto de Calamuchita mostraron registros muy altos.

En Paravachasca, Alta Gracia se destacó con un 95% y Potrero de Garay alcanzó el 80%. En Traslasierra, Nono llegó al 95% y Cura Brochero al 76%. En Sierras Chicas, Colonia Caroya alcanzó el 83% y Río Ceballos el 77%.

Capitani destacó que eventos como la Oktoberfest o Happy Birra, junto a una agenda cargada de propuestas culturales y recreativas, fueron claves para atraer visitantes. También adelantó que la provincia se prepara para un hito histórico: los dos recitales de Shakira en el estadio Kempes, que podrían generar el mayor impacto económico registrado en Córdoba.

La mayoría de los turistas arribaron desde Buenos Aires, CABA, Santa Fe y distintas localidades de la propia Córdoba.